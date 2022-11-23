«مياه الإسكندرية» تجدد شهادة إدارة الجودة بقطاعتها للمرة الـ11 على التوالي

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 لـ 8 قطاعات و6 إدارات عامة بالشركة للمرة الـ11 على التوالي.

جاء ذلك خلال المراجعة الخارجية للجهة المانحة لشهادات الأيزو شركة SGS Limited Egypt في الفترة من «13 و 16 نوفمبر 2022»، قررت خلالها الجهة المانحة تجديد الشهادة بعد التحقق من إستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بها.

كبير المراجعين يشيد بنظام إدارة الجودة

وأشاد كبير المراجعين للجهة المانحة، بنظام إدارة الجودة وتكاملية العمل بين الإدارات ووعى الأفراد بقيمة ومتطلبات النظام وأثر ذلك في كفاءة وفاعلية الأعمال والأنشطة.

تكريم رئيس شركة مياه الإسكندرية على جهوده

كما قام بتهنئة المهندس أحمد جابر على دوره القيادي في تطوير العمل وتوجيه الأفراد وتدعيم منهجية تحقيق التميز والإبداع بالشركة، كما توجه بالشكر للدكتور عصام عبد المجيد مدير عام المكتب الفنى وإدارة توكيد الجودة وكافة الإدارات المشاركة في المراجعة الخارجية على الجهود المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز.