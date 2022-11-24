شاب سعودي يتعرض لهجوم مفاجئ من حيوان مفترس «فيديو»

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة هجوم حيوان مفترس علي شاب سعودي، ومحاولة افتراسه داخل إحدى الاستراحات؛ إذ باغته الحيوان فجأة وأسقطه أرضا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

تربية الحيوانات المفترسة مالها أمان .. pic.twitter.com/N0om3lnDgf — عبدالله التميمي (@iAbudT) November 21, 2022

تخيص الشاب من الحيوان المفترس

ويظهر المقطع أيضا أن عددا من أصدقاء الشاب تمكنوا من تخليص الشاب من الحيوان المفترس والسيطرة عليه.

وذكر حساب الهيئة العامة للحياة الفطرية، أن مقطع الفيديو جرى رصده في وقت سابق، ويجرى الآن تنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة، وفقا للأنظمة والقوانين.

على جانب آخر، ضبطت شرطة منطقة القصيم السعودية، في وقت سابق، مواطنَيْن بحوزتهما 4 أُسود داخل استراحة بمدينة بريدة، ما يعدُّ ذلك مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.