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شاب سعودي يتعرض لهجوم مفاجئ من حيوان مفترس «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
05:29 ص | الخميس 24 نوفمبر 2022
لحظة هجوم حيوان مفترس

لحظة هجوم حيوان مفترس

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة هجوم حيوان مفترس علي شاب سعودي، ومحاولة افتراسه داخل إحدى الاستراحات؛ إذ باغته الحيوان فجأة وأسقطه أرضا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

تخيص الشاب من الحيوان المفترس

ويظهر المقطع أيضا أن عددا من أصدقاء الشاب تمكنوا من تخليص الشاب من الحيوان المفترس والسيطرة عليه.

وذكر حساب الهيئة العامة للحياة الفطرية، أن مقطع الفيديو جرى رصده في وقت سابق، ويجرى الآن تنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة، وفقا للأنظمة والقوانين. 

على جانب آخر، ضبطت شرطة منطقة القصيم السعودية، في وقت سابق، مواطنَيْن بحوزتهما 4 أُسود داخل استراحة بمدينة بريدة، ما يعدُّ ذلك مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. 

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بقلم أحمد عادل موسى