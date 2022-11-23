«الزراعة» تبحث تسهيل إجراءات تصدير الدواجن إلى السعودية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حسين بحري،‏ رئيس مجلس إدارة شركة أمات للدواجن - إحدى الاستثمارات السعودية في مصر - والوفد المرافق له، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، حيث ‏تناول اللقاء تسهيل إجراءات تصدير الدواجن، وخطة عمل الشركة خلال المرحلة المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية، حيث أشاد القصير خلال الاجتماع، بالعلاقات التاريخية المصرية السعودية، والتي تشهد تطورا كبيرا بفضل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، كما أشاد بالتعاون في مجال الزراعة، مرحبا بالاستثمارات السعودية في مصر.

دعم قاطرة التنمية

وأكد وزير الزراعة، أهمية دور القطاع الخاص في دعم قاطرة التنمية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

جهود الدولة في مجال الثروة الداجنة

ولفت الوزير، إلى أنّ الدولة تولي الثروة الداجنة أولوية قصوى باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين، كما استعرض جهود الدولة في مجال الثروة الداجنة، حيث شهدت طفرة كبيرة ولدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجني، بحجم استثمارات يتجاوز 100 مليار جنيه، ما يوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، كما أنّ مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم إنتاجها نحو 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة، وتساعد وزارة الزراعة في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أمات للدواجن، أنّ الشركة واحدة من كبرى شركات صناعة الدواجن في الشرق الأوسط، تأسست عام 1990 وتمكنت من خلال اقتناء وتدريب أفضل الكفاءات العربية المتوفرة في مجال الإنتاج الداجني، من الوصول إلى معدلات إنتاجية تتفوق على المعدلات القياسية العالمية، والوصول إلى الريادة العالمية في مجال التلقيح الصناعي، وهي تقنية جديدة ومتفوقة طورتها المجموعة للحصول على كتكوت بمواصفات متميزة.

وأشار بحري، إلى أنّ إجمالي استثمارات الشركة في مصر يبلغ نحو مليار جنيه، وطاقتها الإنتاجية 70 مليون كتكوت سنويا وتستهدف الوصول إلى 100 مليون، وتستخدم أفضل وسائل التكنولوجيا والبحث العلمي في جميع مراحل الإنتاج، كما توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.