الفنانة دينا فؤاد: ارتديت فستان لونه أخضر بسبب فوز السعودية على الأرجنتين

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن السبب وراء ارتدائها فستان أخضر اللون في حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي المقام الآن في دار الأوبرا المصرية.

وقالت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها اختارت اللون الأخضر لفستانها فرحة بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الفريق التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في قطر، مضيفة أنها تتمنى كل الأمنيات للمنتخبات العربية في المباريات المقبلة.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي انطلق منذ قليل وحضر عدد كبير من الفنانين على الريد كاربت، منهم حسين فهمي وليلى علوى ولبلبة ونرمين الفقي ونور وسميرة أحمد ومصطفي فهمي وأحمد مجدي ونور وغيرهم.