استشاري تغذية: وظائف الجسم كلها مرتبطة بالمياه.. اشربوا 3 لتر يوميا

قال الدكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية، إن المناعة عبارة عن ردة الفعل التي يبديها الجسم لمقاومة الأجسام الغريبة التي تهاجمه مثل الفيروسات والبكتيريا، موضحًا: «بعض السلوكيات تؤدي إلى حدوث مشكلات في المناعة، مثل ارتفاع درجات الحرارة والهمدان وعدم الرغبة في الأكل ودوخة باستمرار».

البعض يتعامل بشكل خاطئ مع بدايات ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف استشاري التغذية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «للأسف، البعض يتعامل بشكل خاطئ مع بدايات ارتفاع درجات الحرارة، حيث يلجأون إلى الأدوية وخافضات الحرارة وهو ما يضر المناعة، ففي هذه الفترة لا يجب أن نحصل على كميات كبيرة من الطعام حتى يركز الدم على المقاومة وتعظيم المناعة».

تناول كميات كبيرة من المياه تصل إلى 3 لترات

وتابع استشاري التغذية: «يجب الحفاظ على استمرار تناول كميات كبيرة من المياه تصل إلى 3 لترات يوميا، إذ أن وظائف الجسم كلها مرتبطة بالمياه مثل المخ والكبد والعضلات، وهناك أيضا امتصاص الجسم للأكل، فمن الممكن أن نأكل بشكل جيد، ولكن هناك مشكلة في الامتصاص أو التعامل مع نقص فيتامين أو معدن معين، ويجب أن نحرص على المشي بشكل جيد يوميا من 30 إلى 45 دقيقة».