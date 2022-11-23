الناقد عصام زكريا: الجمهور أصبح واعيا بقيمة الأفلام.. وفيلم الافتتاح لفت نظري

بعد 10 أيام متواصلة من الزخم الكبير على مستوى الأفلام والندوات والنقاشات المختلفة، اختتمت مساء أمس، فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأشاد عدد من النقاد بالدورة، إذ استطلع «الوطن»، رأي الناقد الفني عصام زكريا، حول رؤيته لإيجابيات الدورة.

عصام زكريا يكشف عن مميزات الدورة الـ44

الناقد عصام زكريا، كشف عن مميزات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة، أولها الحرص على عرض عدد كبير من الأعمال الفنية، من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية التي حظيت بحضور لفيف النقاد والمخرجين بالوطن العربي، إذ أن الجمهور أصبح واعيا بقيمة الأفلام.

الأعمال المهمة في مهرجان القاهرة

وعن الأعمال الهامة التي شاركت في مهرجان القاهرة قال لـ«الوطن»، أن أكثر من عمل لفت نظره، وهو فيلم الافتتاح الأمريكي The Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وفيلم «قصة الحطّاب»، بالإضافة إلى الأفلام المصرية «بعيداً عن النيل»، و«صاحبتي»، مشيرا إلى فكرة ترميم الأفلام وعرضها شيء طبيعي، ونطالب بذلك منذ سنوات طويلة، وأتمني استمرارها في باقي الدورات المقبلة للحفاظ على تراث السينما المصرية.

أمنيات للدورات المقبلة لمهرجان القاهرة

وتمني من إدارة المهرجان في الدورات السابقة، السيطرة على مشكلة حجز التذاكر، وتخصيص عروض للصحفيين والنقاد مثل باقي المهرجانات الدولية، فالتغطية الإعلامية للمهرجان تُحتم عرض إضافي للصحفيين والنقاد وكل صناع الأفلام.