مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يختتم فعاليات دورته الـ44

انتهى منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

حسين فهمي يلقي كلمة افتتاحية في المهرجان

وبدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلًا: «المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم».

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة

وتوجه فهمي، بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث عن فيلم «يوميات نائب في الأرياف» للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته الُمرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة الُمرممة لفيلم «أغنية على الممر»، للمخرج علي عبد الخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

وجاءت جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، كالتالي: القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جوائز دورته الـ44، وذلك خلال حفل الختام الذي انتهى قبل قليل، في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والصحفيين والإعلاميين.

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الدولية منح جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم لفيلم «علَم»، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

ومنحت لجنة التحكيم إيمانويل نيكو، مخرجة فيلم «الحب بحسب دالفا»، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي «جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مخرجة»، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

فوز الفيلم البولندي «خبز وملح»

كما فاز الفيلم البولندي «خبز وملح»، بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إنتاج بولندا.

وحصد الكاتب كوسوكي موكاي جائزة نجيب محفوظ، لأفضل سيناريو عن فيلم «رجل ما»، والفيلم من إخراج كي إيشيكاوا، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إنتاج اليابان.

وأعلنت لجنة التحكيم حصول مدير التصوير «مصطفى الكاشف» على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، من إخراج أحمد عبد الله، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج مصر.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الممثل السوداني ماهر الخير عن فيلم «السد»، والممثل محمود بكري عن فيلم «علَم».

وفيلم «السد» من إخراج علي شري، وعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومن إنتاج فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا، أما «علَم» من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر.

وفازت الممثلة زيلدا سمسون بجائزة أحسن ممثلة ضمن المسابقة الدولية، عن فيلم «الحب بحسب دالفا»، إخراج إيمانويل نيكو، والفيلم عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022.

ولجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وشارك في عضويتها مديرة التصوير المصرية نانسي عبد الفتاح، والممثلة الهندية سوارا بهاسكار، ومؤلف الموسيقى المصري راجح داود، والممثلة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي.

مسابقة آفاق السينما العربية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فوز كارلوس شاهين مخرج فيلم «أرض الوهم» المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وعرض الفيلم لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، من إنتاج فرنسا ولبنان.

ومنحت لجنة التحكيم فيلم «بِركة العروس» جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، والفيلم من إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج لبنان وقطر.

وحصد فيلم «بعيدًا عن النيل» جائزة أحسن فيلم غير روائي، وهو من إخراج شريف القطشة، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من إنتاج مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت الممثلة اللبنانية كارول عبود بجائزة أحسن أداء تمثيلي، عن فيلم «بِركة العروس»، من إخراج باسم بريش، وإنتاج لبنان وقطر.

وحصلت الممثلة الجزائرية لينا خضري، على تنويه خاص عن فيلم «حورية» وهو من إخراج مونيا ميدور، إنتاج فرنسا وبلجيكا، وعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44.

وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول فيلم «نرجعلك» المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على تنويه خاص، من إخراج ياسين الرديسي، وإنتاج تونس.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

مسابقة أسبوع النقاد الدولية

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية عن حصول المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه «بامفير»، والفيلم عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وإنتاج أوكرانيا، فرنسا، بولندا، تشيلي، لوكسمبورج.

وفاز بجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) فيلم «جويلاند» الذي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج صايم صادق، وإنتاج باكستان.

وحصل فيلم «ضحية» على تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقة، والفيلم عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج ميشال بلاسكو، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، ألمانيا.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

مسابقة الأفلام القصيرة

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة عن حصول فيلم «روزماري ب. أ- بعد أبي»، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 100 ألف جنيه ويؤهل المهرجان الفيلم الفائز للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير.

وفاز فيلم «صاحبتي» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، والفيلم عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج كوثر يونس، وإنتاج مصر.

كما حصد فيلم «أمنية واحدة لعينة One F*cking Wish»، على تنويه خاص من لجنة التحكيم، والفيلم عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج بيوتر جاسينسكي، وإنتاج التشيك.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكل أنجلو فرامارتينو، ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

جائزة أفضل فيلم عربي

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة أفضل فيلم عربي منح فيلم «19 ب»، وقيمتها 10 آلاف دولار، والفيلم عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من إخراج أحمد عبد الله، إنتاج مصر.

وحصل فيلم «بِركة العروس»، على تنويه خاص من لجنة التحكيم، من إخراج باسم بريش، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44، والفيلم من إنتاج لبنان وقطر، ومدته 84 دقيقة.

ولجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي، شارك فيها كل من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة البولندية دوروتا ليخ، والممثلة اللبنانية نور.

جائزة الجمهور

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، فوز فيلم «علَم» بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، وقيمتها 15 ألف دولار.

جائزة الفيبريسي

وأعلنت لجنة جائزة الفيبريسي، فوز فيلم «19 ب» بجائزتها، وتتكون لجنة التحكيم من الناقدة التونسية هندة حوالة، والناقد المصري محمد عاطف، والناقدة الإيطالية ريتا دي سانتو.