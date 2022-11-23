سيد رجب: شرف لينا إن يكون عندنا مهرجان زي القاهرة السينمائي

اعتبر الفنان سيد رجب مشاركته في فيلم «19 ب» تجربة فريدة، لافتًا إلى أنه كان يتمنى العمل مع المخرج أحمد عبدالله، مشيرًا إلى أنه أحب الفيلم وشعر به فور قراءته للسيناريو «حبيت الفيلم وحسيته وكان فيه مشاعر وكنت أتمنى أن المشاعر دي تتنقل للمتفرج».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشهد تطويرا كل عام

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشهد تطويرا كل عام عن العام الذي يسبقه، مشيدًا بالأفلام والندوات التي شهدها المهرجان، مضيفًا: «شرف لينا إن يكون عندنا مهرجان بالمستوى ده في مصر».

وأشار سيد رجب إلى أن فيلم «19 ب» يحكي عن الخوف والوحدة والمشاعر الإنسانية الموجودة والتعامل مع الحيوانات بشكل لطيف، معتبرًا أن الفيلم دعوة للرفق بالحيوان، لافتًا إلى أن الفيلم يحكي قصة حارس عقار وحيد ويتعرض لبعض المشكلات في حياته.

أعماله الجديدة مسلسلان وفيلم

وكشف سيد رجب عن أعماله الفنية المقبلة، لافتًا إلى أنه يصور الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» مع المخرج سامح عبدالعزيز، مشيرًا أنه سيشارك كضيف شرف في مسلسل «الأجهر» وأنه أنهى دوره في فيلم «ابن الحاج أحمد» مع الفنان شيكو وسيُعرض في موسم العيد المقبل.