رئيس حزب الجيل: مناقشات الحوار الوطني على الأبواب وعلينا التكاتف لإنجاحه

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن اجتماعات جلسات الحوار الوطني العامة والفرعية، أصبحت على الأبواب، ومتوقع أن يفاجئنا اجتماع مجلس الأمناء اليوم، بمواعيد الانعقاد الفعلية والنهائية، في بداية الأسبوع المقبل.

نجاح مؤتمر المناخ

أضاف «الشهابي»، في بيان له اليوم، أن انعقاد مؤتمر المناخ العالمي cop27 بشرم الشيخ، الذي كان يتطلب توجيه كل الجهود لإنجاحه، كان السبب الوحيد وراء تأجيل انعقاد مناقشات الحوار الوطني ولجانه الفنية الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة المتفق عليها، بين سياسى واقتصادي واجتماعي.

وتابع أن نجاح مصر الكبير في إدارة وتنظيم مؤتمر المناخ cop 27، وخروج توصياته طبقا للشعار الذي رفعته مصر لهذه القمة، يجعلنا نتفائل بنجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، في تحقيق كل الأهداف التي يتطلع إليها الرئيس والأحزاب السياسية والشعب المصري العظيم.

رؤية الجمهورية الجديدة

أكد رئيس حزب الجيل، أن النجاح يحالف بلادنا التى والحمد لله تحقق نجاحا وراء نجاح، وسيكون نجاح قمة المناخ cop 27 دافع لنا جميعا، في أن تكون جلسات الحوار الوطني على مستوى ذلك النجاح، الذي حققته cop27، وتكون مخرجات الحوار بمثابة رؤية للجمهورية الجديدة، التي تحترم الدستور والقانون، وتعمل الآن بكل همة ونشاط، من خلال لجنة العفو الرئاسى، بالإفراج عن المحبوسين، وإدماج المعفو عنهم في المجتمع.