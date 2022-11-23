مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته لاختيار المشاركين في الجلسات النقاشية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم، الاجتماع الـ13 ضمن الجلسات التمهيدية، لاختيار المشاركين في الجلسات النقاشية، والانتهاء من إعداد جداول أعمال ما تبقى من لجان، بعد انتهاء المجلس في اجتماعه السابق من إعداد جدول أعمال لجان المحور السياسي.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

ويأتي اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمواصلة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بجلسات واجتماعات اللجان الفرعية، واختيار الأسماء المشاركة في المناقشات، استعدادًا لانطلاق الجلسات بشكل رسمي وفعلي، بمشاركة كل القوى السياسية والخبراء والمختصين، والمتوقع أن يكون منتصف ديسمبر المقبل.

وأعلن أعضاء من مجلس الأمناء، عودة عقد اجتماعات الحوار الوطني مرة أخرى بعد انتهاء قمة المناخ والتي نجحت مصر في تنظيمها بمدينة السلام شرم الشيخ.

مخرجات قمة المناخ

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قمة المناخ COP27 توصّلت إلى حلول جذرية بشأن مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية، موضحا أنّ اللجان التابعة لمحاور الحوار الوطني المختصة، ستضع مخرجات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) نصب أعينها.

وأضاف لـ«الوطن»: «ستعمل اللجان المختصة بهذا الشأن على بحث سبل تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، سواء من خلال إصدار تشريعات أو توصيات وغيره من السبل الممكنة»، مؤكدًا أنّ الحوار الوطني يضع القضايا الرئيسية التي خرجت من المؤتمر على رأس أجندته، وسنبذل جهد كبير لتفعيلها.