عضو الهيئة العليا لـ «مستقبل وطن»: الحوار الوطني يستهدف تعزيز وحدة المجتمع

قال المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني جاء لجمع شمل المجتمع المصري وتوحيد الصف الوطني في الجمهورية الجديدة.

وأضاف ياسرعمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة الحوار الوطني تستهدف تبادل الآراء وطرح الرؤى تجاه كافة القضايا التي تهم المجتمع، خاصة أن العالم يمر بأزمة اقتصادية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تتطلب من الجميع التضافر وتقديم وجهات نظر شاملة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

توقيت الحوار الوطني

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن إن الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب للغاية خاصة أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية تشييد عدد من المشروعات القومية العملاقة والتي كان من شأنها تعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصري.

الحرب على الإرهاب

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن قائلا: «كانت الدولة خلال السنوات الماضية في حالة اشتباك وحرب مع الإرهابيين وعندما نجحت في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه جاءت الدعوة للحوار الوطني»، واختتم عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن حديثه معربا عن تفاؤله بنتائج جلسات الحوار المقبلة وخروجها بنتائج من شأنها أن تخدم قضايا المجتمع.