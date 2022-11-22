الحوار الوطني يواصل اجتماعاته للانتهاء من جداول الأعمال غدا

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا، الاجتماع الـ13 في اطار الجلسات التمهيدية، لاختيار الشخصيات التي ستشارك في الجلسات النقاشية، ولمواصلة كل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بجلسات واجتماعات اللجان الفرعية، استعدادًا لانطلاق الجلسات بشكل رسمي وفعلي، بمشاركة كل القوى السياسية والخبراء والمختصين.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وأـعلن نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عودة الاجتماعات بعد انتهاء قمة المناخ، قائلًا: «بعد انتهاء مؤتمر المناخ، مجلس أمناء الحوار الوطني يعود إلى الاجتماع غدا الأربعاء، من اجل الانتهاء من جدول أعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض الأسماء المرشحة للمشاركه في الحوار».

ونوه البرعي، باحتمالية عدم قدرته على المشاركة في اجتماع الغد، بسبب ظروفه المرضية قائلًا: «رغم مرضي الشديد الا انني ساعرف من الطبيب اليوم، ما إن كنت قادرا على المشاركة أم لا».

استكمال جداول أعمال اللجان

واستكمل: «ثقتي لا تهتز في أن أعضاء مجلس الأمناء قادرين علي الانتهاء من الأعمال التحضيرية خلال هذا الاجتماع، أو ربما استلزم الأمر اجتماع ثان»، مشيرًا إلى أن المجلس كان انتهى قبيل بدء مؤتمر المناخ، من تحديد جدول أعمال لجان المحور السياسي الخمس، وهي لجان مهمة للغاية.

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني منشوره الذي كتبه على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، «أظن أن الحوار سيبدأ فعليا قبيل منتصف الشهر المقبل، على أن تنتهي جلساته خلال شهر مارس المقبل، لترفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية».