ضياء رشوان: المؤتمر الاقتصادي يوصي بالانتهاء من استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة

أكد الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، أن المناقشات في المؤتمر الاقتصادي، أسفرت عن العديد من النتائج والتوصيات، أبرزها تأكيد سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية، والعمل على تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف أن المشاركين أوصوا بضرورة العمل على تنمية الصادرات الصناعية، عبر برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، وتعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاع الصناعي.

وأشار إلى ان التوصيات شملت تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي؛ بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين، بهدف تقليل تكلفة انتقال العاملين أو منح أراضي للمصانع.