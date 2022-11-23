ارتفاع صادرات مصر من الهواتف والسيارات خلال 3 أشهر

نمت صادرات مصر من أجهزة الهاتف والاتصالات لتسجل 7.6 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021-2022، «أبريل – يونيو 2022» من 5.2 مليون دولار في الربع الثالث السابق له «يناير - مارس 2022»، بحسب تقرير البنك المركزي المصري الشهري.

نمو صادرات سيارات الركوب

ووفق التقرير، فإن صادرات سيارات الركوب، شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع مسجلة 21.3 مليون دولار مقارنة بـ18.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام، وبلغت صادرات السجاد وأغطية الأرضيات 91.9 مليون دولار ارتفاعاً من 83.9 مليون دولار، فيما استقرت صادرات الزجاج عند 110.1 مليون دولار مقارنة بـ110.3 مليون دولار في «يناير – مارس 2022».

أشار تقرير البنك المركزي المصري، إلى تراجع طفيف في صادرات الصابون ومحضرات الغواسل العضوية، التي سجلت 87 مليون دولار في الربع المالي الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ93.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

بيانات الربع المالي الرابع

تضمن تقرير البنك المركزي، تقديم رصد تفصيلي للربع المالي الرابع من العام الماضي 2021-2022، خلال الفترة من «أبريل، مايو ويونيو 2022»، وقارنها بالأرباع المالية الثلاث السابقة من العام المالي 2021-2022 الذي بدأ في يوليو 2021، وانتهى في 30 يونيو 2022.

قوة القطاع المصرفي المصري

وسجل التقرير الشهري الصادر عن «البنك المركزي» نمواً ملحوظاً في القطاع المصرفي المصري، وتحديدا في عدد من المؤشرات وخاصة مؤشرات السلامة المصرفية، بالإضافة إلى المسوح المتعلقة بالقطاع، منها السيولة والودائع الحكومية وغير الحكومية، ومعدلات الإقراض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة.