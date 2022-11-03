كيف تحقق الصادرات المصرية 100 مليار دولار في 2023؟.. خبراء اقتصاديون يجيبون

تعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي على وضع خطط لدعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار في عام 2030، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتطوير القطاع، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين.

وقال الدكتور عبد الرحمن خليل الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت عدة إجراءات ووضعت خطة في الوقت الحالي لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق هدفها للوصول إلى حجم صادرات يقدر بـ100 مليار دولار من خلال قرارات مثل إعطاء الرخصة الذهبية والتي جاءت استجابة لجميع متطلبات ورفع عقبات لدى المستثمرين والمصنعين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى العمل على تذليل العديد من العقبات التي كانت تقلل من دخول استثمارات جديدة، وفتح مصانع في مصر بسبب صعوبة الإجراءات والبيروقراطية

مرحلة جديدة تبدأها الدولة للصناعة والتصدير

وأشار إلى أن الدولة في الوقت الحالي بدأت مرحلة جديدة لتطوير القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج لتوفير فرص أكبر للتصدير، وذلك من خلال حل بعض الأزمات التي كانت تواجه المصنعين والمصدرين خاصة في الوقت الحالي والظروف العالمية من الحرب وكورونا من خلال تقوية الصناعة المصرية والخاصة والأجنبية واستثماراتها وجعل سعر الصرف مرن وفق العرض والطلب.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعتبر طاقة نور وأمل لتأخذ مصر نحو ترتيبها العالمي الصحيح، ومكانتها الإقليمية وجعلها مرکز إقليمي للصناعة.

دعم المصدرين خلال الفترة المقبلة

ومن جانبه قال المهندس مجدي الوليلي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الصادرات تحتاج إلى دعم المصدرين، والتي يتحملها إضافيا نتيجة مصروفات زيادة عن المصدر المماثل في دول أخرى، ما يجرى العمل عليه من الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة ستعمل بأقصى جهدها لاتخاذ العديد من القرارات التي تأتي في صالح الصناعة والصادرات لمنافسة السوق العالمية، وكذلك السعي لإقامة صناعات قائمة على التصدير، وليست فقط للإنتاج بشكل عام ومن ثم تصدير الفائض.