201 مليون دولار.. صادرات مصرية من الأسلاك والكابلات خلال 90 يومًا

ارتفعت صادرات مصر من الأسلاك والكابلات، لتسجل 201.5 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022، وتحديداً خلال الفترة من «أبريل – يونيو 2022» مقارنة بالربع الثالث من العام «يناير – مارس 2022»، والذي سجل 184 مليون دولار من الصادرات.

صادرات السكر والألومنيوم

بحسب تقرير البنك المركزي المصري الشهري، فإن صادرات سكر القصب سجلت نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع محل الرصد، بنحو 116 مليون دولار من 45.7 مليون دولار في الربع الثالث «يناير – مارس 2022»، من العام المالي الماضي، وسجلت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته 120.3 مليون دولار في الربع الرابع، ارتفاعاً من 118.1 مليون دولار في الربع السابق له.

بيانات الربع المالي الرابع

واستهدف تقرير البنك المركزي المصري، تقديم رصد تفصيلي للربع المالي الرابع من العام الماضي 2021-2022، وتحديداً الفترة «أبريل، مايو ويونيو 2022»، مقارنة بالأرباع المالية الثلاث السابقة من العام المالي 2021-2022 الذي بدأ في يوليو 2021.

قوة القطاع المصرفي المصري

وقدم التقرير الشهري الصادر عن «البنك المركزي» رصداً للنمو في القطاع المصرفي المصري، وتحديداً في عدد من المؤشرات وخاصة مؤشرات السلامة المصرفية، بالإضافة إلى المسوح المتعلقة بالقطاع، وبينها الودائع والسيولة ومعدلات الإقراض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي في مصر في الآونة الأخيرة.