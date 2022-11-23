دار الإفتاء للزوجين: عليكما تبادل النكات اللطيفة للخروج من الضغوط النفسية

قدمت دار الإفتاء مجموعة من النصائح للزوجين، ضمن حملة لتسكنوا إليها، التي أطلقتها الدار تحت عنوان «من أجل حياة سعيدة»، وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، موجهة حديثها إلى الزوجين: «احرصا على وجود جوٍّ من المرح والسمر في حياتكما».

حرص الزوجين على وجود جوٍّ من المرح

وأضافت دار الإفتاء: «ينبغي حرص الزوجين على وجود جوٍّ من المرح من خلال تبادل النكات اللطيفة، أو الحكايات المضحكة، أو القصص الطريفة، أو المواقف المحبوبة، وغيرها، للخروج من الضغوط النفسية والحياتية داخل البيت وخارجه لأنه يشرح الصدر ويدفع الملل، واعلم أن هذا لا ينقص من قدر الرجل، فرغم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمات كبيرة وعظيمة إلا أنه كان يحرص كل الحرص على هذا المعنى».

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ» قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَفَرٍ آخَرَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ: «تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ» قَالَتْ: فَسَبَقَنِي، فَضَرَبَ بَيْنَ كَتِفَيَّ وَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ».

تخصيص بعض الأوقات للتنزه والفسحة

واختتم دار الإفتاء: «احرصا على تخصيص بعض الأوقات للتنزه والفسحة مع تناوُل الطعام في الخارج، فإن ذلك يساعد على دوام الحب بينكما».

وأكدت دار الإفتاء أن من الأمور التي تقوي العلاقة الأسرية: زيارة الأقارب من وقت لآخر، فإن صلة الأهل بركة في العمر والمال والولد، بعكس قطيعة الأرحام فإنها ينشأ عنها الجفاء والقطيعة بين الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أُعطى حظه من الرفق أُعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حُرم حظه من الرفق حُرم حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار».