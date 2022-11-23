محافظ المنوفية يتفقد مشروعات المياه والصرف في منوف.. تكلفتها 2.3 مليار جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع محطة الصرف الصحي بقرية جزى بمركز منوف والمقامة على مساحة 1050 مترا وبتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

جولة محافظ المنوفية في مدينة منفو وقراها

استمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المحطة والتى تضم محطة رفع، شبكات انحدار، وخط طرد، وتنفيذ شركة النصر للمبانى والانشاءات ايجيكو، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 85% و 22.31 كم من إجمالى 23 كم من شبكة الانحدار بنسبة 97%، فضلا عن تنفيذ 3.91 كم من 3.95 كم من خط الطرد بنسبة 99% وجارى توريد الأعمال الكهروميكانيكية، هذا ومن المقرر أن تخدم المحطة ما يزيد عن 30 ألف مواطن وجارى نهو المشروع في شهر يونيو لعام 2023، وخلال تفقده للمحطة شدد المحافظ على القائمين بالأعمال بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، مؤكدا تقديم كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز منوف بلغ 9 مشروع بطاقة 140 ألف م3/يوم وبتكلفة مليار و 142 مليون جنيه وهم محطة وشبكة منوف، محطات إزالة الحديد والمنجنيز بقرى جزى والكوم الأحمر وشبرا بلولة وصنصفط وكمشوش وكفر فيشا وفيشا الكبرى، ومحطة مياه الحامول وشبكاتها، مضيفًا أن مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بلغ (4) محطات معالجة بطاقة (89) ألف م3/يوم بتكلفة (415) مليون جنيه وهم (محطة معالجة زاوية رزين، محطة معالجة منوف بمراحلها الثلاثة، تطوير وتأهيل محطة معالجة صرف صحى منوف، ومحطة معالجة صرف صحى تتا وغمرين ومنشأة سلطان ودبركى)، وكذا بلغ عدد القرى المخدومة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة 31 قرية بنسبة 74% وبتكلفة تقدر بمليار و162 مليون جنيه، ليصبح جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز منوف 2 مليار و304 ملايين جنيه.

محافظ المنوفية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية

فيما تفقد «أو ليمون»، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع أحمد عرابي بمدينة منوف لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك ضمن 25 منفذًا علي مستوي المحافظة بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص محافظ المنوفية على الاطلاع على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالسوق المحلى، مكلفًا مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بفتح منفذ آخر جديد بالمدينة على أن يتم توريد 10 أطنان أرز فورًا وكميات متنوعة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، كما قرر المحافظ عقد لقاء يوم الإثنين المقبل بأهالي مركز منوف بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى مطالبهم وإيجاد حلول فورية حيالها مع توفير وسيلة مواصلات مناسبة لنقلهم من أمام مجلس المدينة تخفيفًا عنهم وحفاظا على حقوقهم، مشددًا بتكثيف الرقابة التموينية الصارمة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.