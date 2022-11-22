وفاة طفلتين توأم عمرهما شهرين في المنوفية.. والأب: حالتهما متدهورة منذ الولادة

استقبلت مستشفى الباجور في المنوفية، طفلتي توأم حديثي الولادة، في حالة صحية خطيرة، وحاول الأطباء إنقاذ حياتهما ولكنهما توفيا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسؤال أسرة الطفلتين.

وصول الطفلتين التوأم في حالة خطيرة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور في المنوفية، تبين أن وصول الطفلتين التوأم في حالة خطيرة، وبسؤال والدهما قال إنه بعد ولادتهما تبين أنهما مصابين بعدد من الأمراض وحالتهما الصحية حرجة، لذلك قرر نقلهما إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية.

ونفى مصدر أمني ما تردد عن وجود شبهة جنائية حول الوفاة، مؤكداً أن الطفلتين عمرهما شهرين فقط وحالتهما الصحية كانت سيئة، مؤكداً أنه فور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

وفاة طفلتين توأم

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوفاة طفلتين توأم حديثي في مستشفي الباجور نتيجة أمراض، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.