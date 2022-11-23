محافظ المنوفية يتفقد مجزر شبين الكوم ويوجه بسرعة البدء في تشغيله

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بحي غرب شبين الكوم، رافقه خلالها رئيس حي غرب شبين الكوم، ومدير مديرية الطب البيطرى، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

محافظ المنوفية يتفقد مجزر شبين الكوم

بدأت الجولة بتفقد مجزر شبين الكوم لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر وتحويله من مجزر يدوى إلى نصف آلي بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ما يقرب من 95% تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وذلك لتذليل كافة المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن المجزر يقع على مساحة 2.700 م2 بطاقة تشغيلية من 25 إلى 30 ذبيحة في الساعة، ويتكون من عدد 2 عنبر ذبح للماشية والأغنام، وعدد 2 خط إنتاج، ومنظومة لتخزين الدم، ونظام تعليق معدنى، ومنطقة استقبال للحيوانات، وممر خاص لمخلفات الذبائح، وثلاجة لحفظ اللحوم وغرفة لتجميع الجلود، ومسمط على مساحة 82 م2.

ووجه محافظ المنوفية، مدير مديرية الطب البيطرى بسرعة نهو إجراءات طرح المجزر للبدء في التشغيل، كونه نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة لدوره فى تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبيحة وتقليل الضغط على المجازر فى القري بالإضافة الى اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة للحفاظ على صحة الإنسان، مشددا على تكثيف الأعمال والالتزام بكافة المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية والانتهاء من الأعمال الخاصة بمجزر بركة السبع وفقا للمواعيد الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد الحملة الميكانيكية

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مقر مبني الحملة الميكانيكية ( إنشاء جديد) بحى غرب شبين الكوم على مساحة 2945 م بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه وبطاقة استيعابية 75 معدة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه تم هدم المبنى القديم وجاري حفر الأساسات ووضع طبقة الإحلال والتجهيز لوضع الطبقة الخرسانية للمبنى الإدارى، مشيرةً بأن الحملة تضم مبني عدد (2) مبنى إدارى، ومخازن، ومغسلة، ومشحمة سيارات، ومصلي، ودورات مياه، وورشة سيارات، 3 مظلات للمعدات.

وقد شدد محافظ المنوفية على سرعة تنفيذ الأعمال للانتهاء من المقر الجديد وفقا للجداول الزمنية المحددة.