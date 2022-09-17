خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب

كشفت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية الإجراءات المطلوبة لإتمام التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، فضلًا عن البيانات اللازمة لإجراء عملية التسجيل بشكل سهل وسريع، لتيسير الأمر على المواطنين.

وأوضحت المصلحة عبر موقعها الرسمي أن الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة لـالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها رقم تسجيل الشركة، البريد الإلكتروني للشركة، رقم هاتف - موبايل الشركة، اسم مفوض الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، الرقم القومي للمفوض، رقم هاتفه والبريد الإلكتروني.

التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، تتضمن عِدة إجراءات، من بينها التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمدًا من الشركة بتوقيع بنكي، أو يقدم المفوض صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

ويجب أن يتسلم الممول صورة من التفويض تكون مختومة بختم المأمورية، ثم إرسال إيميل للمأمورية التابع لها الممول، ويرفق صورة التفويض المختومة من المأمورية، وصورة شهادة التسجيل الضريبي وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض.

كيفية إرسال التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

ويمكن إرسال جميع ما سبق لإتمام التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية على أحد الإيميلات التالية: مركز كبار الممولين eInvoice@eta.gov.eg، مركز متوسطي الممولينMTC-einv@eta.gov.eg، مركز كبار مهن حر ة LPC-einv@eta.gov.eg4، إذ يتم إرسال الدعوة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمفوض من تاريخ تقديم التفويض وإرسال الإيميل.

إجراءات التعامل مع مشكلات التسجيل

وذكرت المصلحة أنه في حالة مواجهة مشكلة تخص قبول الدعوة لتسجيل الممول على المنظومة أو أي استفسار بخصوص التسجيل، يرسل الممول المشكلة على الإيميل التالي: einvoice_support@efinance.com.eg، وعند إرسال الإيميل يجب أن يحتوي موضوع (subject) الإيميل على اسم الشركة، رقم التسجيل، الغرض من الإرسال (التسجيل) .

وأشارت المصلحة إلى أنه بالنسبة للمنشآت الفردية، فإجراءت التعامل مع مشكلات التسجيل تتم على هذا النحو:

في حالة أن المفوض هو نفسه مالك المنشأة، يتم تقديم البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لأصحاب الشأن، وفي حالة تفويض أحد الأشخاص نيابة عن صاحب الشأن، يقدم ما يفيد ذلك قانونًا (تفويض بنكي أو توكيل عام حديث) وتحقيق الشخصية الخاص به.

بالنسبة لشركات الأشخاص، يتم تقديم تفويض بنكي أو توكيل رسمي عام حديث من ممثل الشركة بصفته، وفي الحالتين يتعين وجود سجل تجاري حديث منذ ثلاثة شهور على الأكثر، وتحقيق الشخصية الخاص بالمفوض.

بالنسبة للشركات المهنية وشركات المقاصة، يتم تقديم تصريح مزاولة المهنة وكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي للمفوض.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية، بدأت الخميس الماضي، بتطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تتضمن أربع مراحل فرعية تنتهي في 15 ديسمبر 2022.