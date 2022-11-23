البنك التجاري الدولي يبلغ البورصة بضم هشام عز العرب لمجلس الإدارة

أخطر البنك التجاري الدولي «مصر CIB»، البورصة المصرية، بإطاره التنظيمي الجديد، بعد انضمام هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، لمجلس الإدارة الحالي، عضوا غير تنفيذي.

خلو عضوية شركة فيرفاكس القابضة

قال «البنك» في بيان إفصاح للبورصة المصرية، إن تعيين «عز العرب»، جاء بطلب من مجلس الإدارة، وموافقة البنك المركزي المصري، بتاريخ 21 نوفمبر 2022، بعد خلو عضوية شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية من مجلس إدارة البنك.

«أباظة» عضوا منتدبا

لفت إلى أن «المجلس» بعد التعديل، أصبح يضم كل من: شريف سامي، رئيساً غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وحسين أباظة، مسئول تنفيذي وعضو منتدب، وعضوية غير تنفيذية لكل من: أماني أبو زيد، ماجدة حبيب، باريش سوكتانكار، راجيف لال كاركار، جاي مايكل باسلو، طارق رشدي، فاضل العلي، عزيز المولجي، وهشام عزب العرب.

شكر وتقدير لـ«المركزي»

كان «عزب العرب»، أعلن في بيان عبر حسابه بموقع فيسبوك، استقالته أمس، من منصبه كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري، منعا لتضارب المصالح، معربا عن تقديره واحترامه لفريق عمل البنك المركزي، بعد عمل دام 4 أشهر، مؤكدا استعداده لتنفيذ أي تكليف، إذا تطلب الأمر.