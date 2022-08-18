هشام عز العرب: «مبروك لـ حسن عبدالله.. وكل المحترمين هيساعدوه في المهمة الصعبة»

هنأ هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي، المصرفي الكبير حسن عبدالله بعد تعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر، الذي اعتذر عن منصبه، أمس.

مهمة صعبة

وكتب «عز العرب» بوست على صفحته على «فيس بوك» قائلًا: «ألف مبروك للمحترم حسن عبدالله، وبالتأكيد كل المحترمين هيساعدوه في المهمة الصعبة، وبالتوفيق إن شاء الله».

قرار رئاسي

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتكليف حسن عبدالله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد تعيين محافظه السابق طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية.

ولقى تعيين «عبدالله» قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ترحيبًا كبيرًا وسط الأوساط السياسية والاقتصادية، لما له من خبرة كبيرة في القطاع المصرفي.