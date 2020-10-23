هشام عز العرب عن أزمة "التجاري الدولي": حان وقت الرحيل

أصدر هشام عز العرب، المقال من رئاسة البنك التجاري الدولي، بيانا قبل قليل، يعلن فيه مغادرته البنك، وهو ما يعد أول تعليق على الأزمة الحالية المتعلقة بالبنك.

وقال "عز العرب" في بيان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "خلال 21 عامًا من خدمتي للبنك التجاري الدولي، قمنا ببناء مؤسسة وزادت قيمتها السوقية إلى أكثر من 6 مليارات دولار من 150 مليون دولار، وتم الاعتراف بنا في هذه العملية كأفضل بنك في الأسواق الناشئة العالمية على مدار 3 سنوات".

وأضاف: "خلال تلك المهمة الطويلة، كنت قد خططت للتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب العام الماضي، ولكن في ذلك الوقت طلب مني عدد من المساهمين الاستمرار لمدة 12 شهرًا أخرى".

وتابع: "في ظل الموقف الحالي مع البنك المركزي المصري، فقد قررت أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتي مع البنك التجاري الدولي، لقد كونت صداقات رائعة على مدار هذه السنوات - وسأعتز بهم، واليوم، أغادر منصبي مؤمنا بأنني عشت دائمًا وفقًا للقيم التي من بينها الصدق واللياقة".