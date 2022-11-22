عودة هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر، انضمام هشام عز العرب إلى إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي كعضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة.

خطاب البنك المركزي

جاء ذلك في بيان للبورصة المصرية، وبناءً على طلب مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وموافقة البنك المركزي المصري.

خبرة واسعة في القطاع المصرفي

ويتمتع «عز العرب»، بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، ومع البنك بصفة خاصة أنه كان على رأس قيادة البنك كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من 2002 حتى 2020.

جوائز عالمية

وحصد هشام عز العرب العديد من الجوائز العالمية لمساهماته في الخدمات المالية في الشرق الأوسط وقد انضم سيادته إلى البنك التجاري الدولي في عام 1998 من «دويتشه بنك» وعمل سابقا مع كل من «جي بي مورجان» و«ميريل لينش» في مناصب عدة ما بين البحرين ونيويورك والقاهرة.

وحصل «عز العرب» على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وفي أغسطس الماضي تمّ تعيينه مستشار أول محافظ البنك المركزي.