وزيرة الهجرة توضح إجراءات استيراد سيارات مستعملة للمصريين بالخارج

أسئلة عدة تدور داخل أذهان المصريين بالخارج، حول قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، لذا حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تلقى كل التساؤلات من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والرد عليها أول بأول، من خلال مقاطع فيديو، يتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كى تصل الأجوبة إلى جميع المصريين بالخارج، داخل مختلف الدول المضيفة.

قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم

كان من أبرز الأسئلة التي تلقتها وزيرة الهجرة، من المصريين بالخارج، السؤال حول الإجراءات الخاصة باستيراد سيارات مستعملة من الخارج، وموقفها من قانون الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم، وجاء جواب السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على هذا السؤال، أنه في حال كانت السيارة مستعملة يضاف شرط وحيد للإجراءات المطلوبة لإتمام المعاملة.

تقديم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة

وأوضحت الوزيرة الهجرة، أن هذا الشرط هو أنه في حال كان المصري بالخارج هو المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين عليه لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن يقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة متضمنة الإفادة بكونه المالك الأول وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج، من خلال تلقى مقترحاتهم وطلباتهم، والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والبحث في حلها في أسرع وقت ممكن، بهدف ربطهم بوطنهم الأم.