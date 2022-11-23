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للمهندسين والفنيين.. «الهجرة» تنظم دورات تدريبية جديدة للتأهيل لسوق العمل

كتب:

منة عبده
10:02 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية جديدة، ضمن الدورات التي ينظمها بشكل مستمر لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

الدورة التدريبية المتاحة للمهندسين

وأعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن دورة تدريبية للمهندسين ضمن تدريبات سيمنز لشهر ديسمبر، حيث تبدأ هذه الدورات من يوم 11 إلى 15 ديسمبر المقبل، وتشمل 3 تدريبات، متاح التسجيل فيها حاليا، وهي: «تشكيل المعادن Basic Metal Production Using Manual Techniques، تصنيع منتجات متقدمة بآلة الخراطة Production of Ingenious Products Using Turning Machine، لحام يدوي باستخدام ثاني أكسيد الكربون Manual CO2 Welding for Mild Steel».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور، أن الدورة التدريبية لخريجي الهندسة مدتها 5 أيام من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 2.30 عصرًا، ويتكفل المركز بمصروفات التدريب وبالانتقالات اليومية من وإلى مركز تدريب EGTA في العين السخنة.

الدورة التدريبية المتاحة للفنين والصناعيين

ونشر المركز المصري الألماني منشورا آخرا، يتضمن دورة تدريبية أخرى للفنيين وخريجي المدارس الصناعية والفنية، بداية من يوم 11 إلى 15 ديسمبر المقبل، وهو تدريب «آلة الخراطة Introduction to CNC Programming Turning Machine»، حيث تستمر الدورة التدريبية على مدار 5 أيام، من الساعة 9.30 صباحا وحتى 2.30 عصرا، ويتكفل المركز بمصروفات التدريب وبالانتقالات اليومية من وإلى مركز تدريب EGTA في العين السخنة.

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.