مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص، وقع اليوم الأربعاء بالقرب من كمين عرب العوامر، التابع لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة ونقل المصابين لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر، التابع إلى مركز أبنوب في دائرة المركز ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، ورجال المرور وتاج أبوسداح رئيس مدينة أبنوب، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين عرب العوامر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.