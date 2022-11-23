الجمعة المقبل أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1444

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الآخر، الموافق 23 من نوفمبر لعام 2022، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعام 1444

وأعلن الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعام 1444هجريًّا.

وأكدت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 24 من شهر نوفمبر لعام 2022 هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام 1444، وأن يوم الجمعة الموافق 25 من شهر نوفمبر لعام 2022 ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى.

وتقدم مفتي الجمهورية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.