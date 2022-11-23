الرئيس الكوري ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مع نظيره الكيني وليام روتو اليوم، سبل تعزيز التعاون والتبادلات بين البلدين في جميع المجالات.

لقاء مشترك بين الرئيس الكوري والكيني

وقال الرئيس الكوري، بمناسبة عقد لقاء قمة مع الرئيس الكيني في المكتب الرئاسي بمناسبة تنصيبه، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية، إنه يطلع إلى عقد مناقشات عميقة حول سبل التعاون في مختلف المجالات، معربا عن أمله في تعزيز التعاون والتبادلات بين البلدين بمناسبة لقاء القمة هذا.

وأشار إلى أن كينيا تعد بوابة لشرق أفريقيا ومركزا لوجستيا وأحد الشركاء الرئيسين في أفريقيا، حيث دخلتها العديد من الشركات الكورية الكبرى.

علاقات ودية البلدين

وأكد أن كينيا تحافظ على علاقة ودية طويلة الأمد مع كوريا، قائمة على قيمة الديمقراطية الليبرالية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1964.

امتنان على حسن الضيافة

وأعرب الرئيس الكيني عن امتنانه للرئيس يون على حسن ضيافته، وأكد أنه لا يرى الصداقة والأخوة اللتين أظهرهما الجانب الكوري مسلم بهما دائما.

وأوضح أن البلدين يحافظان على روابط تاريخية قائمة على القيم المشتركة والمبادئ، بما في ذلك تعددية الأطراف، مضيفا أنه يمكن التحقق من ذلك من قدرة البلدين على إدارة سفارتيهما دون مشاكل.

شكر للرئيس الكيني

وقدم الرئيس يون تهانيه للرئيس روتو على تنصيبه، وقال «أشكرك على اختيار كوريا لتكون وجهة زيارتك الأولى لآسيا»، ومن المقرر أن يوقع الجانبان اتفاقية أساسية لصندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي (EDCF) بمناسبة القمة.

وأطلقت كوريا الجنوبية صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي لمساعدة البلدان النامية الأخرى.