كوريا الجنوبية تحث نقابات النقل على إلغاء خطط الإضراب لتجنب الخسائر

حث رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو، سائقي الشاحنات، اليوم، على إلغاء خطط الإضراب هذا الأسبوع لتجنيب الاقتصاد ما وصفه بالشلل والأضرار التي لا رجعة فيها، ما أثار مخاوف بشأن تعافي البلاد بعد جائحة كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

1.2 مليار دولار خسارة خلال 8 أيام

وهددت نقابات النقل الخاصة بالشاحنات الكبرى ببدء إضراب على مستوى البلاد يوم الخميس الماضي، بعد فشل محادثات للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة بشأن الأجور ودعم أسعار الوقود.

وأدى إضراب لسائقي الشاحنات لمدة 8 أيام إلى تأخير شحنات البضائع للصناعات من السيارات إلى أشباه الموصلات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما تسبب في خسارة أكثر من 1.2 مليار دولار من حيث الإنتاج والتسليم غير المستوفي بينما يشكل مخاطر جديدة على سلسلة التوريد العالمية المتوترة.

وقال «سو»، في مؤتمر صحفي، إن رفض نقابات النقل سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الوطني يتجاوز الشلل اللوجستي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام اللوجستي وتقليص المصداقية الخارجية لصناعاتنا وتهديد القدرة التنافسية العالمية.

الحكومة تعرض تمديد الدعم لمدة 3 سنوات لبعض الفئات

وذكر سو، أن سائقي الشاحنات الذين يعملون لحسابهم الخاص إلى حد كبير يريدون تمديد الدعم لضمان الحد الأدنى من الأرباح التي قدمتها الحكومة خلال جائحة فيروس كورونا بعد ديسمبر.

وخلال المحادثات هذا الأسبوع، عرضت الحكومة والحزب الحاكم تمديد الدعم لمدة 3 سنوات، ورفض اتحاد تضامن سائقي الشاحنات، الذي يقود الإضراب، اقتراح حكومة كوريا الجنوبية، وقال رئيس الاتحاد، لي بونج جو، إن سائقي الشاحنات الذين يزودون الوقود من المصافي الأربع الرئيسية سينضمون أيضاً إلى الإضراب، مما قد يقطع الإمدادات في جميع أنحاء البلاد.