وزير الدفاع الكويتي يبحث مع سفراء مصر والسعودية وتونس تعزيز التعاون

بحث وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مع سفراء مصر أسامة شلتوت، والسعودية الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وتونس الهاشمي عجيلي كلا على حدة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والعمل بين دولة الكويت وتلك الدول الشقيقة.

مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللقاءات شهدت تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والموضوعات المشتركة إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.