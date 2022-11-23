باحثة اجتماعية لقناة القاهرة الإخبارية: تحسن طفيف في واقع المرأة الأردنية هذا العام

قالت عطاف روضان، المتخصصة في الإعلام المجتمعي بعمان، إنه طرأ بهذه السنة بعض التحسن بالمؤشرات المتعلق بواقع المرأة سياسيا واجتماعيا في الأردن، رغم الواقع العام الذي يشي بكثير من التجاوزات، والتحديات التي تواجهها المرأة الأردنية بكثير من القطاعات.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة اليوم، ارتفع فيها عدد الوزيرات، ولجنة التحديث الملكية والمنظومة السياسية، أوصت بتوصيات خاصة بتحسين واقع المرأة تشريعيا وسياسيا واجتمايا واقتصاديا، وزيادة نسبة مشاركاتها في الأحزاب والمجالس المحلية والنيابية، والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين.

وتابعت: «المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أدنى المشاركات في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وجرى تعديل الدستور، وإضافة أردنيات إلى جانب أردنيين في محاولة تشريعية وسياسية، للتأثير على الرأي العام الأردني، لأن المرأة الأردنية، متساوية مع الرجال في الحقوق والواجبات».

وأكدت أن «جرائم الشرف مثلا، ارتفعت في السنوات الأخيرة، وجرائم العنف ككل في مواجهة النساء والأطفال، فالعنف دائما ضحاياه الحلقات الأضعف النساء والأطفال وهناك دراسة تقول إن 70% من جرائم العنف المنزلي تقع من الأزواج على النساء».