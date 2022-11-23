صحفية عراقية لقناة القاهرة الإخبارية: الدول العربية عصفت بها أحداث كثيرة أثرت على النساء

قالت الكاتبة الصحفية العراقية لينا مظلوم إن المرأة العربية تختلف ظروفها باختلاف خريطة كل المتحولات التي شهدتها المنطقة، والأحداث المؤلمة التي عصفت ببعض البلاد العربية أثرت على مواطنيها بالتأكيد.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العراق مثلا كان استهدافه بديهيا، كجزء من مأساة عامة ابتلي بها، ونستطيع أن نستشف صورة عامة في ظل سيادة رجعية سياسية وثقافية وحضارية غريبة جدا، عن حضارة العراق وجذوره.

وتابعت أن العراق في التاريخ المعاصر عام 1959، قدم أول وزيرة عربية، وعام 1956 كان أول ظهور لإعلامية عربية على شاشة التليفزيون، لكن كل ذلك تحول إلى شكل مختلف ومعقد، «هناك نوعان من العنف سواء عنف جسدي أو فكري أو عقلي، يستهدف عقلها وإرادتها، ملامح صارخة صدمت العالم مع ظهور الأيزيدية نادية مراد، وكانت نموذجا لما تتعرض له المرأة الأيزيدية العربية، التي ليست من حضارة مختلفة».