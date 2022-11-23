قناة «القاهرة الإخبارية»: انتعاش السياحة الأردنية صيفا.. وشراكات لجذب الزوار في الشتاء

قالت آية السيد، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، إنّ الأردن عوّض جزءا كبيرا من خسائره في جائحة كورونا على مستوى الجذب السياحي خلال فصل الصيف، إلا أن ذلك يواجه مشكلات قد تحول دون استمراره في الشتاء، فضلا عن أنّه من المتوقع انخفاض أعداد السائحين الأردنيين الراغبين في الذهاب إلى القارة العجوز بسبب ما تعانيه من أزمات جيوسياسية بالوقت الحالي.

عقد شراكات الجذب السياحي

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، خلال رسالة على الهواء مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأردن يولي اهتمامًا بالغًا بعقد شراكات تتعلق بـ الجذب السياحي، بينها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتوفير طيران منخفض التكاليف، ما أسهم في زيادة الإقبال السياحي من أوروبا، والعقبة الرئيسية لدى الأردن تكمن في صعوبة استمرار التدفق السياحي من أوروبا مع دخول فصل الشتاء.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «يأتي هذا الأمر خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على إمدادات الغاز والطاقة في القارة العجوز»، متوقعة تأثر الأردن بانخفاض أعداد السائحين القادمين من أوروبا.

واستضاف الأردن الأسبوع الماضي، منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو من المؤتمرات المتميزة التي يتم تنظيمها كل عام، ولكن هذا العام الحضور كان بشكل أوسع، ومن أهم الأهداف التعرف على الشركات التكنولوجية الجديدة، والشركات الناشئة، ووضع رؤية أكبر للأردن والمنطقة العربية بمجال التكنولوجيا وأمن المعلومات ومجال الاتصالات السريعة، وبداية الحديث بالمؤتمر كان على عالم الميتافيرس وكيف يمكن البدء للدخول لهذا العالم.