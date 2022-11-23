رئيس «الدولي للدراسات» لقناة القاهرة الإخبارية: الدستور التونسي الجديد يحقق المساواة

قالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنّ الدولة التونسية تشهد حدثًا تاريخيًا وهو الانتخابات التشريعية، مشيرةً إلى أن القوانين يجب أن تُرضي واقع التوانسة، وبخاصة أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يراهن على ذلك، باعتبار أن القوانين في العشرية السوداء كانت ضد الشعب التونسي وإرادته.

القانون السابق وُضع لمجموعة معينة

وأضافت رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية في النشرة المغاربية على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية فيروز مكي: «القانون السابق وُضع لمجموعة معينة، وقانون اليوم يضم بعض الإشكاليات ولا نقول إنه مكتمل، لكنه يذهب إلى التسوية بين التوانسة، وخاصة أنه قائم على الأفراد والأحزاب وليس القوائم».

إشكالية تمثيل المرأة في الأرياف والمدن الصغيرة

وتابعت أن الدستور التونسي الجديد يذهب إلى التسوية وقائم على الأفراد «شاهدنا في الفترة الماضية، كيف كانت 400 تزكية صعبة نوعا ما وتداخل فيها المال، كذلك في الخارج، بخصوص التزكية، من الصعب أن نجد فردا يفوز على 400 تزكية في دائرة معينة، وهذه إشكاليات شاهدها الكل، وتحدث عنها الرئيس التونسي نفسه، باعتبار أن المال السياسي دخل فيها، وهذه نقطة يمكن مراجعتها في المستقبل، وهناك إشكالية أخرى حول تمثيل المرأة في الأرياف والمدن الصغيرة».