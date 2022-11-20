منسق «حياة كريمة» بالمنيا: 3500 مشروع نصيب المحافظة من المبادرة الرئاسية

قال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، إن مبادرة حياة كريمة تنفذ أكثر من 3500 مشروع على مستوى المحافظة، تشمل مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمدارس ومحطات الصرف الصحي والمعالجة ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء والإتصالات وكذا الوحدات الصحية والإسعاف ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف وغيرها بتكلفة تجاوز الـ30 مليار جنيه في المرحلة الأولى، وتجرى بخمس مراكز هي العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، لافتا إلى أن العمل سيبدأ في مدينتي بني مزار وسمالوط مطلع العام المقبل 2023.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور أحمد سعيد عميد الكلية، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة أسماء عبدالقادر المنسق المساعد، وعدد من الطلاب.

حياة كريمة فكرة شباب لاقت دعما رئاسيا

وحث عميد الكلية الطلاب بالتطوع في مبادرة حياة كريمة نظرا لأهميتها في تطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة تليق بأبناء الشعب المصري، موضحا أن المبادرة فكرة شبابية لاقت دعما رئاسيا غير محدود، ودعا الشباب ليكونوا إمتدادا لمثل هذه الأفكار والمبادرات وأن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع في ظل جمهورية جديدة بدأت معركة بناء بعد انتهاء معركة بقاء خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية.

جهود مؤسسة حياة كريمة ومبادراتها بالمنيا

وفي نهاية الندوة، جرى تقديم عرض عن جهود مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ومبادراتها المختلفة كفرصة كريمة وأولادنا مستقبلنا ووصل الخير ورد الجميل ومبادرة بالوعي بالتعاون مع وزارة التضامن، حيث دعا أعضاء المؤسسة الطلاب بالتطوع ليكونوا جزءا من تلك المبادرات المتعددة.