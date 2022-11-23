جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية للكشف على 2176 حالة ضمن «حياة كريمة»

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة كفرالشيخ، اليوم، إلى قرية «عتل فارامون»، والقرى المجاورة، مركز دسوق، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، وصرف العلاج بالمجان بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

مبادرة رئاسية صحية

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القوافل الطبية الشاملة تأتي في إطار أداء رسالة الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة، من خلال إسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته، موضحًا أن القوافل مجهزة بكل الإمكانات، ويشارك بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.

رعاية طبية متكاملة

أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الخدمات التي قدمتها القافلة اليوم، تضمنت تقديم الرعاية الطبية، وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ2176 حالة من أهالي قرية «عتل فارامون» والقرى المجاورة، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت القافلة، مشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

كما شاركت كلية التمريض بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم ، قياس نسبة السكر بالدم، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة وأيضا الارشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وحازم عياد، أحمد عبد المنعم، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.