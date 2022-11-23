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«حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا بالشرقية حول مشروعات المبادرة

كتب:

محمد أباظة
05:18 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
حياة كريمة في الشرقية

حياة كريمة في الشرقية

نظمت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيًا، ومؤتمرا جماهيريًا لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية «أولاد سيف» التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية؛ للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

حوار مجتمعي لـ«حياة كريمة» في الشرقية

وحضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة العقيد أحمد وفا، والدكتور أحمد محمد السلاوي، منسق مركز بلبيس بالشرقية بحياة كريمة، وسعيد عباس، منسق عام حياة كريمة بالشرقية، وعدد من الممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية «أولاد سيف».

ودار حوار مجتمعي مكثف، شارك فيه أكثر من 800 مواطن بجميع الفئات من رجال ونساء وشباب ورجال دين وقيادات طبيعية، حول تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي ستغير تلك القرى في القطاعات المختلفة المستهدفة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.