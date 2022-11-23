مراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف رد الفعل الروسي بعد قرارات البرلمان الأوروبي

كشف حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، رد الفعل الروسي بعد قرارات البرلمان الأوروبي، قائلا: «اعترضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ووصفت قرار البرلمان الأوروبي بل ووصفت البرلمان نفسه بأنه راعٍ للحماقة كردة فعل روسية أولية على ما جرى تبنيه من قبل البرلمان الأوروبي في وضع روسيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب».

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «الرد الروسي ليس الرد الأخير، وهناك عدد من الخطوات يمكن للقيادة الروسية أن تتخذها كرد فعل لما تبناه البرلمان الأوروبي اليوم».

وأضاف: «الروس حتى الآن مكتفون برد الخارجية الروسية، لكن الخبراء والمراقبون يقرأون ويؤكدون أن خطوات خطيرة يمكن للقيادة الروسية اتخاذها كردة فعل على قرار البرلمان الأوروبي منها إغلاق السفارات الأوروبية في الأراضي الروسية، وهو قرار خطير إذا ما أقدمت عليه روسيا لأنها من الممكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والدول الأوروبية».

وتابع: «يمكن لمجلسي الشيوخ والدوما وضع الدول الأوروبية على لائحة الدول الراعية للإرهاب نظرا لما قام به البرلمان الأوروبي اليوم، وكذلك يمكن لروسيا أن توقف تصدير النفط للدول الأوروبية».