عضو بـ«القومي للمرأة» لقناة القاهرة الإخبارية: السيدة المصرية تحظى بكثير من الدعم في عهد الرئيس

قالت ريهام العاصي، عضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، إن المرأة المصرية تحظى بالكثير من الدعم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة مصر 2030 تدعمها وتسعى لتمكينها.

العنف ضد المرأة يتطور مع التكنولوجيا

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العنف ضد المرأة يتطور مع التكنولوجيا وأبرزها الابتزاز الإلكتروني إلا أن المجلس القومي للمرأة له دور كبير وواضح في دعم المرأة.

وأضافت: «نسير على خطى مصر 2030 لتمكين المرأة، وهو السبيل الوحيد لوضع السيدات على أول الطريق، كما أن التمكين لابد أن يكون سياسيا واجتماعيا واقتصاديا».

وتابعت: «مصر بدأت بخطوات كبيرة عندما أعطى الرئيس السيسي الحقائب الوزارية لعدد كبير جدا من الوزيرات بأن تكون الحقائب الوزارية تحت قيادة سيدات فضليات، فربع الحكومة سيدات ويتولين حقائب وزارية مهمة للغاية».

وتابع: «عندما يقرر الدستور ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 25% من السيدات، وتطمع السيدات في مصر لوجود عدد أكبر، ومعنى ذلك أن الدولة تأخذ خطوات إيجابية للتمكين السياسي، وكل ذلك يترتب عليه فتح سوق عمل للمرأة».