استشاري تخطيط عمراني: مبادرة «حياة كريمة» تهتم بما يشغل كل مواطن

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن مبادرة حياة كريمة ضرورية لحياة المواطن المصري، إذ تهتم بما يشغل كل المواطنين وتوفر لهم احتياجاتهم على أحسن ما يكون، تنافس بها على مستوى العالم.

وأضاف خلال الفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»: «كذلك البنية التحتية والتي تتلخص في المياه والكهرباء والطاقة، وموضوعات الصرف الصحي، والتي لها أغراض أخرى غير إفادة المواطن بشكل مباشر فهي تحمي الأراضي الزراعية والاقتصاد».

مشروعات قومية مختلفة في «حياة كريمة»

وتابع: «المحافظات المختلفة بها مشروعات قومية كبيرة مثل حياة كريمة والبنى التحتية للاقتصاد لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري في قرى تشمل سكان نحو 60 مليون مواطن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم، وهو ما يحتاج إلى بنية تحتية اقتصادية قوية».

واستطرد: «كثير من القرى لا تستفيد بالمياه النظيفة الصالحة للشرب، وعدم وجودها يتسبب في الكثير من الأمراض، منها الكبد الوبائي كما أن سوء حالة المياه وعدم وجود كوب نظيف للمياه يؤثر بالضرورة على الكلى، واليوم مع تنظيف المياه ووصلوها للمواطنين المستفيدين من حياة كريمة بنسبة تبلغ نحو 98% وجارٍ الوصول إلى نسبة الـ100% كاملة لخدمة كل المواطنين».