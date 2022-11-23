«الداخلية» تكشف حقيقة تداول فيديو مفبرك بالهجوم على جامعة بشمال سيناء: مشهد تمثيلي

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعياً حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.

مشهد تمثيلي لـ فني أشعة يعمل بجامعة شمال سيناء

بالفحص تبين أنَّ مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وهو مشهد تمثيلي تمّ أدائه بصورة توحي أن الواقعة حقيقية، وأمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه، وهو فني أشعة بالإدارة الطبية بجامعة شمال سيناء.

صاحب الفيديو المفبرك يعترف بارتكابه الواقعة من أجل العائد المادي

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وفبركته لـ مقطع الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وتمّ تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.