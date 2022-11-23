«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سيارة فتيات صلاح سالم بفيديو مدته 17 ثانية

أظهرت كاميرات المراقبة بشارع صلاح سالم في القاهرة، فيديو مدته 17 ثانية، تم تفريغه بمعرفة الأجهزة الأمنية، كشف تفاصيل حادث صلاح سالم الذي أسفر عن مصرع فتاة وإصابة شقيقتها و3 أخريات من أصدقائهما، نُقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى استقرت حالتهن وخرجن عقب تماثلهن للشفاء.

كاميرات المراقبة تكشف حادث صلاح سالم

وبيّن الفيديو أن سيارة الفتاة «ريهام.أ»، كانت تتحرك أعلى طريق صلاح سالم بسرعة عادية على يمين الطريق وكانت حركة الطريق هادئة أيضًا، وفجأة زادت الفتاة من سرعة السيارة ودخلت في الحارات الأخرى حتى عبرت الطريق كاملًا وفجأة اصطدمت بالحاجز الخرساني بسرعة كبيرة وعادت السيارة إلى منتصف الطريق جرّاء قوة الاصطدام بالحواجز المثبتة على جانبي الطريق.

تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في حادث فتيات صلاح سالم

وأفادت تحريات المباحث بعدم وجود شبهة جنائية في حادث صلاح سالم، وأن عجلة القيادة اختلت في يد الفتاة أثناء قيادتها وعندها فقدت ثباتها وضغطت بشكل خاطئ على دواسة البنزين بدلًا عن دواسة الفرامل ما أسفر عن وفاتها وإصابة شقيقتها وصديقاتها بإصابات سطحية.

وأوضحت تحريات المباحث أن الفتاة كانت في طريقها إلى منزل أسرتها بمصر الجديدة بعد أن انتهت من حضور حفل زفاف صديقتها في مدينة نصر، وأن باقي الفتيات حضرن من محافظة الإسكندرية لحضور الحفل لوجود صداقة تجمعهن من أيام الجامعة.

رواية المصابات في حادث صلاح سالم

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المصابات في حادث صلاح سالم وأكدن أن عجلة القيادة اختلت في يد صديقتهن المتوفية «ريهام.س.ا»، وأنها فشلت في السيطرة على عجلة القيادة أثناء سيرهن على طريق صلاح سالم بعد انتهاء حفل «حناء»، إحدى المصابات وتدعى «دينا».