«الداخلية»: لا صحة لإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بإمبابة بسبب كلب

كشفت وزارة الداخلية حقيقة المعلومات المتداولة على أحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والبيضاء في إمبابة وإصابة 5 أشخاص بسبب كلب.

الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في إمبابة

وأوضحت «الداخلية» أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14 الجاري حدثت مشاجرة بين كلاً من طرف أول صاحب معرض مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه صاحب شركة مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة طرف ثاني صاحب جراج وعاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة حال جلوس الطرفين على مقهى كائن بدائرة القسم للصلح بين الأول والطرف الثانى إثر قيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته 12 الجاري، إلا أنه خلال الصلح حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى نتج عنها إصابة الأول من الطرف الثاني «جرح قطعي باليد».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.