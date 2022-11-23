عميد أول كلية بيئية: 10 برامج جديدة حول تغيرات المناخ تنتظر موافقة «الأعلى للجامعات» (حوار)

تضم جامعة عين شمس أول كلية متخصّصة فى الشئون البيئية، وهى كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وتهتم بدراسة وبحث المشكلات البيئية ذات الطابع المحلى والإقليمى والعالمى، من خلال الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية، وإعداد كوادر بحثية ومهنية متخصّصة ومؤهلة لتلبية حاجة العمل البيئى، ولخدمة المجتمع، والعمل على تنمية واستدامة الموارد.

الدكتورة نهى سمير، عميد الكلية، كشفت فى حوارها لـ«الوطن»، التفاصيل الكاملة حول تخصّصات الكلية وطبيعة التدريس بها، فضلاً عن البرامج الدراسية البينية ودورها فى خدمة المجتمع.

حدثينا عن فكرة إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية؟

- الكلية لها دور مهم فى دراسة وبحث المشكلات البيئية ذات الطابع المحلى والإقليمى والعالمى، وإعداد كوادر بحثية ومهنية متخصّصة ومؤهلة لتلبية حاجة العمل البيئى ولخدمة المجتمع والعمل على تنمية واستدامة الموارد، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وماذا عن تخصّصات الكلية؟

- تضم 7 تخصّصات، وتنقسم إلى قسمين: الأول هو الأقسام العلمية، وهى تخصص العلوم الأساسية البيئية، وهنا يدرس الطالب مواد الكيمياء والفيزياء والأشياء العضوية والحيوية وعلاقتها بالبيئة، والتخصص الثانى هو العلوم الهندسية البيئية، ويعتمد على دمج تخصّصات الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية مع العلوم البيئية والدراسات البيئية، أى المبانى الخضراء والبنية التحتية والطرق المواصلات والطاقة الشمسية والرياح، والتخصّص الثالث هو قسم العلوم الزراعية البيئية.

وهنا يدرس الطالب كل ما له علاقة بالزراعة والمبيدات التكنولوجيا الحيوية والرى والصرف والأغذية، وأخيراً قسم العلوم الطبية البيئى، وهنا يدرس الطالب علاقة الصحة والبيئة من ناحية طرق حدوث العدوى والتحكم فيها وطب المجتمع. أما عن الأقسام الأدبية، فهى ثلاثة: الأول قسم العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية البيئية، ويهتم بدراسة الاقتصاد وعلوم الإدارة والقانون من أجل وضع السياسات المختلفة والقانونية وعمل منظومات الإدارة البيئية ودراسات الجدوى للمشروعات البيئية، القسم الثانى للعلوم الإنسانية البيئية، ويرتبط بتصرفات الإنسان وفلسفة الوجود والبيئة نفسها ويهتم بتعليم الأطفال والكبار، والقسم الثالث، قسم العلوم التربوية والإعلام البيئى، ويهتم بدراسة كيفية تناول القضايا البيئية فى الإعلام ووضع المناهج والمقررات الدراسية من الناحية التربوية والإعلامية.

كم عدد طلاب الكلية؟ وماذا عن الخطط المستقبلية؟

- عددهم 2000 طالب، أما عن الخطط فننتظر موافقة المجلس الأعلى للجامعات على افتتاح 10 برامج دراسية جديدة، فى تخصّصات كالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى وإدارة المياه والطاقة الجديدة والمتجدّدة وتدوير المخلفات والحسابات الكربونية والتنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية.

وماذا عن طبيعة الدراسة بالكلية؟

- الكلية تهتم بالدراسات العليا فقط، وتمنح الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه، فضلاً عن الدبلومات المتخصّصة.

وماذا عن برامج الكلية؟

- الكلية تشمل 21 برنامجاً دراسياً، فى كل تخصص 3 برامج دراسية.

وماذا عن دور الكلية المجتمعى؟

- نعمل على محورين، الأول عقد دورات تدريبية لمختلف الوزارات والمؤسسات، ونشر الوعى البيئى، والمحور الثانى الإسهام فى إعداد المقررات الدراسية الخاصة بالتغيرات المناخية وتعميمها على الكليات.

حدّثينا عن وحدة التحول للأخضر؟

- يهدف مشروع التحول للأخضر (Be Green) إلى إدارة النفايات الصلبة بشكل متكامل من خلال أربع مراحل أساسية، وهى الفرز وجمع النفايات، والقيمة المطلقة، وإعادة التدوير.

دورات متخصصة

تمنح الكلية شهادات لدورات متخصّصة مثل الدورة البيئية المتكاملة لفهم العلوم البيئية بشكل متكامل، ودورة سفراء المناخ، التى تشمل 12 جلسة لمدة 4 ساعات يومياً لمدة أسبوع حول المعرفة المناخية والقيادة التى تغطى سلسلة التعلم عن تغير المناخ، حيث سيقدم الخبراء والممارسون فى مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة لمحة عامة عن مختلف موضوعات تغيّر المناخ، والتدريب على مهارات القيادة فى مجالات مثل تصميم المشروعات وتنفيذها، والخطابة العامة، والمشاركة المجتمعية.