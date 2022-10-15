نوستالجيا.. «سنبل بعد المليون» مسلسل شجّع على التحول للأخضر منذ سنين

يستعد جميع الأشخاص في العالم لمؤتمر لقمة المناخ الـ27 الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، بين قادة الدول، ورؤساء الحكومات والوزراء، والخبراء.

ويحرص المصريون دائما على استصلاح الأراضي الزراعية وخاصة تعمير الصحراء منذ فترات طويلة سواء تم تطبيق ذلك على أرض الواقع الفعلي أو في الدراما والسينما المصرية، إذ عبر عدد كبير من مؤلفي ومخرجي المسلسلات والأفلام عن أهمية استصلاح الأراضي الزراعية في أعمالهم الفنية ومن بينها مسلسل «سنبل بعد المليون».

«سنبل بعد المليون» يدعم أهداف قمة المناخ منذ سنوات

سنوات عديدة مرت على مسلسل «سنبل بعد المليون» الذي تم إنتاجه في عام 1987 وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، وحرصت أحداثه على حث الجميع على تعمير الصحراء وذلك عندما قام «سنبل» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد صبحي بجمع مبلغ مليون جنيه واستثمره في تعمير الصحراء، عن طريق الزراعة فيها، وتحويل الأرض الجافة غير المستغلة إلى منطقة خضراء تساعد على تحسين المناخ من جهة، وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي من ناحية أخرى.

وقام ببطولة تعمير الصحراء في مسلسل «سنبل بعد المليون» الفنان محمد صبحي الذي ظهر بشخصية «سنبل» الذي قام بتحويل الأرض الجرداء إلى واحة خضراء وزراعتها بمحاصيل مختلفة، كما أنه قام بتوظيف العديد من الأشخاص معه.

الهدف من مؤتمر قمة المناخ

أهداف عديدة يسعى مؤتمر قمة المناخ الذي يقام بمدينة شرم الشيخ إلى تطبيقها، بينها الحث على التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

أهمية مؤتمر قمة المناخ

ويشكل مؤتمر قمة المناخ فرصه حقيقية لمصر لاستقطاب المستثمرين في المشروعات الاقتصادية، كما أن المؤتمر سيكون فرصة لإظهار الوجه السياحي والحضاري لمصر أمام العالم.