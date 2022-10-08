إنشاء محطة طاقة شمسية بمستشفى شرم الشيخ الدولي ضمن التحول للأخضر

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار التجهيزات الجارية للتحول الأخضر للمستشفى، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية COP27، بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

واطلع الوفد على أعمال وتجهيزات تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ لأول نموذج مستشفى خضراء في مصر، ومنها التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، وغيرها من ممارسات الصحة الآمنة، لتحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم خطط التحول الأخضر للمنشآت الصحية، وضمان تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية.

وأشاد الوفد بالخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى خضراء صديقة للبيئة، وجدية الهيئة في تبني استراتيجيات المنشآت الصحية الصديقة للبيئة لتكون في إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، وبما يحقق سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية، ومساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى العالمي.

توفير جهاز تعقيم للنفايات الطبية

واتفق الطرفان على التعاون لإنشاء محطة صغيرة للطاقة الشمسية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير جهاز تعقيم للنفايات الطبية للمساهمة في التخلص الآمن من النفايات الضارة، وذلك ضمن خطوات التحول الأخضر الجاري تنفيذه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقه للبيئة، وأبدى الوفد اهتمامه بتقديم الدعم الفني للبرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر المختصة بمستشفيات الهيئة، على التخلص الآمن من النفايات الطبية، وإجراءات السلامة البيئية.

المنشآت الخضراء أحد ركائز تميز الخدمات الصحية

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن سعادته لزيارة وفد الأمم المتحدة الإنمائي لمستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد نواة لتعاون مثمر ومستمر بين الطرفين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن المنشآت الصحية الخضراء ركيزة من ركائز تميز الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان جودتها وسلامتها، وأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، ومختلف دول العالم.

وشارك في الزيارة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هند فروح مدير مشروع الخلايا الشمسية بالبرنامج، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيري ياماسومي مسئولة المناخ بالبرنامج، والدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتورة غادة شاكر عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة نيرمين عاشور عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي ومدير مشروع المستشفيات الخضراء بالهيئة، والدكتور محسن عبيدو مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء.