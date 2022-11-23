أوكرانيا تعلن انقطاع إمدادات المياه في العاصمة كييف بسبب قصف روسي

أعلن فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، انقطاع إمدادات المياه مؤقتا في أنحاء العاصمة، بسبب قصف روسي بالمنطقة.

مطالبات بتخزين المياه

وطالب عمدة كييف، وفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية، المواطنين بتخزين المياه، بينما يحاول المختصون إعادة إمدادات المياه إلى المنازل مرة أخرى، مضيفا أن المهندسين يعملون أيضا لإعادة الطاقة.

استهداف البنية التحتية

كانت أكبر شركات الطاقة في أوكرانيا «ياسنو» قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، انقطاع الطاقة عن عدة مناطق في «كييف» بسبب ضربات استهدفت البنى التحتية للمدينة.