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رئيس وزراء بولندا: لا نريد حربا مع روسيا.. ودعم أوكرانيا هو السبيل لتجنبها

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أحمد عادل موسى
01:42 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
رئيس الوزراء البولندا

رئيس الوزراء البولندا

 أكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع روسيا، مشيرا إلى أن «السبيل الوحيد لتجنب ذلك هو دعم أوكرانيا لتحقيق النصر».

وأشار مورافيتسكي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن «مصرع مواطنين بولنديين في ضربة صاروخية شرقي البلاد جعلتنا ندرك ونتوقع أن الحرب على أبواب بولندا، وفي الوقت الذي ستسقط فيه كييف، ستتوجه أسلحة روسيا نحو وارسو».

واوضح أن التحقيقات أظهرت أن الضربة التي تعرضت لها المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، كانت ناجمة عن صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية، نتيجة خطأ تقني، مشددا على أنه «لولا العملية العسكرية الروسية ما كانت ستسقط هذه الصواريخ».

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بقلم أحمد عادل موسى